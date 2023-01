Bachman-Turner-Overdrive-Schlagzeuger Robbie Bachman ist tot

Ihre wohl bekanntesten Hits sind unter anderem «Roll On Down The Highway» und «You Ain't Seen Nothing Yet». Insgesamt brachte die Gruppe etwa zehn Platten heraus. Ihr letztes Album «Bachman Turner Overdrive» erschient 1984, konnte aber nicht mehr an den Erfolg seiner Vorgänger wie unter anderem «Not Fragile» (1974) anknüpfen. 2014 wurden BTO in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen.