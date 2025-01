«Back in Action»-Star Cameron Diaz: Ist ihr Comeback von Dauer?

Sie haben so eine wunderbare Chemie auf der Leinwand, arbeiten sehr harmonisch zusammen und scheinen dabei eine Menge Spass zu haben. Wie kam es dazu?

Foxx: Das lag am guten Drehbuch und der Gruppe von Leuten, die für das Projekt zusammengekommen ist. Ich kann mich an ein Treffen in New York erinnern, vor Drehbeginn in einer Lounge, irgendwo in New York. Da herrschte einfach so ein cooles «Hey, wie geht's dir?» Diese Coolness, die man in diesem Moment gar nicht beachtet, sie überträgt sich auf die Leinwand und das zahlt sich aus.