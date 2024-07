«Back on Track»: Bushido begleitet junge Menschen bei ihrem Neuanfang

In «Back on Track – Neuanfang mit Bushido» (ab 23. Juli bei Amazon Freevee) hilft der Rapper jungen Menschen, mit vergangenen Belastungen abzuschliessen und nach vorne zu blicken. Menschen, die an Magersucht oder Panikattacken leiden, im Heim oder in einer Sekte aufgewachsen sind. Nach «Unzensiert – Bushido's Wahrheit», «Bushido: RESET» und «Bushido & Anna–Maria – Alles auf Familie» ist «Back on Track» schon das vierte Dokuformat um den Musiker. Doch dieses Mal steht nicht Bushido selbst im Mittelpunkt, er dient eher als Mentor für die jungen Protagonisten.