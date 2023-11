Backstreet Boy AJ McLean trifft nach 42 Jahren seinen Vater wieder

Er wollte die Geschichte seines Vaters aus erster Hand hören

Dem Bericht zufolge begab sich der Sänger im Mai – eine Woche nach dem Ende der Boyband–Welttournee – in Therapie in Scottsdale, Arizona. Dort habe er «zehn Wochen lang ein intensives, ambulantes Programm für frühere Traumata, posttraumatische Belastungsstörungen und Depressionen absolviert». McLean erklärte, warum er sich für die Behandlung entschieden hatte: «Nicht so sehr wegen meiner Nüchternheit, denn die ist ziemlich solide.» Seit zwei Jahren sei er trocken: «Ich gehe regelmässig zu meinen Meetings und mache mein Zwölf–Schritte–Programm.» Er nehme es sehr ernst, «aber ich musste der Wurzel auf den Grund gehen». Deshalb habe er unbedingt seinen Vater näher kennenlernen wollen. Wieso er ihn so lange nicht gesehen hatte, wollte der Sänger nicht ausführen.