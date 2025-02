Backstreet Boys: Diesen Look bereut Sänger AJ McLean bis heute

Dazu zählt auch sein Outfit bei den ersten Grammys der Backstreet Boys im Jahr 1999. Im Gegensatz zu Nick Carter, Brian Littrell (49), Kevin Richardson (53) und Howie Dorough (51) in ihren schwarzen Anzügen habe er «wie ein abgewracker Zauberer» ausgesehen. «Ich war ganz in Weiss gekleidet, mit einem weissen Zylinder und der dümmsten Gesichtsbehaarung, die ich mir je ausgedacht habe», beschrieb er seinen Look. Nun sei das alles jedoch «wieder angesagt».