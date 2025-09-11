Bad Bunny spielt aus Liebe zu seinen US-Fans nicht in den USA

«Es gab viele Gründe, warum ich nicht in den USA aufgetreten bin, und keiner davon war aus Hass», erklärt Bad Bunny in einem Interview mit dem Magazin «i–D», das am Mittwoch veröffentlicht wurde. «Ich bin dort viele Male aufgetreten. Alle Auftritte waren erfolgreich. Alle waren grossartig. Ich habe es genossen, mich mit Latinos zu verbinden, die in den USA leben.»