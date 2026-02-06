Bad Bunnys Super-Bowl-Show: Warum diese Party auch Politik ist

Die Botschaft, die er daraus ableitet: «Man sollte immer stolz darauf sein, wer man ist. Sich wohlfühlen damit, man selbst zu sein. Aber sich davon auch nicht begrenzen lassen. Ich weiss, wo ich herkomme – aber ich weiss auch, wohin ich gehen kann.» Das rührte selbst alt eingesessene Musikerkollegen wie Ricky Martin (54), der in einem offenen Brief an Bad Bunny schrieb: «Ich weiss, was es bedeutet, erfolgreich zu sein, ohne seine Herkunft zu verleugnen. Ich weiss, wie schwer das ist, was es kostet und was man opfern muss, wenn man sich entscheidet, sich nicht zu verändern, nur weil andere das von einem verlangen. Deshalb ist das, was du erreicht hast, nicht nur eine historische musikalische Leistung, sondern auch ein kultureller und menschlicher Sieg.» Mehr Empowerment für die lateinamerikanische Community gab es nie – Chilipulver in den Ohren der MAGA–Bewegung.