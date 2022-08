Bad Hofgastein: Vom konservativen Kurort zur modernen Alpenlocation

Was haben Helene Fischer (38), Die Ärzte und David Garrett (41) gemeinsam? Sie alle spielen in den nächsten Wochen grosse Konzerte in dem beschaulichen Örtchen Bad Hofgastein in den österreichischen Alpen. Diese Megastars lockt ausgerechnet eine Region an, die in den vergangenen Jahrzehnten nicht gerade für moderne Pop-Kultur stand. Im Gegenteil, bislang war das Gasteinertal als ruhige Kurgegend oder klassisches Skigebiet in den Köpfen der Menschen verankert. Ein sorgfältig geplanter Imagewechsel sorgt jetzt aber für frischen Wind.