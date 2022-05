Baden vs. Duschen, Wasser kochen und mehr: Spar-Tipps vom Experten

Die Energiepreise sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Fast jeder zweite deutsche Haushalt versucht als Reaktion, Energie zu sparen und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (52) appelliert: «Jeder kann einen Beitrag leisten.» Den Strom- und Wasserverbrauch einzuschränken, wirkt sich nicht nur positiv auf den Kontostand aus, sondern kommt auch der Umwelt zugute. So spart man in Bad, Küche oder am Schreibtisch möglichst viel Energie.