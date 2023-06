Badmómzjay: «Musik kann eine Plattform für Veränderung sein»

Badmómzjay ist das Gesicht der neuen Young-Kampagne der Telekom

Sichtbarkeit für die Themen, die ihr am Herzen liegen, bekommt sie jetzt auch in der neuen Young-Kampagne der Telekom. In Zusammenarbeit mit der Filmemacherin Tatjana Wenig (28) und einer vornehmlich weiblichen Produktionscrew ist ein Video zum Track «Mal mehr, mal weniger» entstanden, in dem Badmómzjay die Situation von Frauen in der Rap-Szene zur Sprache bringt.