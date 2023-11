Badmómzjay stellt ihr neues Album live in Berliner Techno-Club vor

Ungewöhnliche Location – Kool Savas ist dabei

Die Location, in der Badmómzjay ihr zweites Album präsentieren wird, war anfangs noch geheim. Mittlerweile steht fest: Der angesagte Berliner Techno–Club RSO.Berlin öffnet seine Tore für die Rapperin. Bei den Street Gigs treten Musiker an ungewöhnlichen Orten auf. So spielten Billy Talent 2007 auf einem Autofriedhof in Köln. Deichkind rappten 2009 auf einer Autofähre und Ed Sheeran sang 2014 auf der Zugspitze.