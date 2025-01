BAFTA-Awards: Papst-Thriller «Konklave» mit den grössten Chancen

Bester Film: Fünf Schwergewichte unter sich

Vorwiegend spannend, aber auch biographisch und unterhaltsam geht es in der Kategorie «Bester Film» zu. Die Roman–Verfilmung «Konklave» blickt hinter die Kulissen einer Papstwahl. Ralph Fiennes (62) soll als Kardinal Lawrence die Wahl eines neuen Papstes in der so genannten Konklave leiten. Es entspinnt sich ein spannender Thriller um Macht und Intrigen. Mit «Emilia Perez» geht in dieser Kategorie auch der bei den Golden Globes bereits hochdekorierte Musical–Thriller um einen Mafia–Boss ins Rennen. Der Film kann elf BAFTA–Nominierungen verzeichnen.