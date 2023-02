In einem weiteren Fingerzeig für die kommenden Oscars hat der deutsche Beitrag «Im Westen nichts Neues» bei den britischen BAFTAs abgeräumt. Sieben Preise konnte das Weltkriegsdrama von Edward Berger (53) schnappen, darunter den Hauptpreis in der Kategorie «Bester Film». Der Film setzte sich hierbei gegen den ebenfalls hochgelobten «The Banshees of Inisherin», das Biopic «Elvis», den Sci-Fi-Streifen «Everything Everywhere All at Once» und das Drama «Tár» durch.