BAFTAs 2025 steigen zwei Wochen vor den Oscars

BAFTA–Gewinner 2024 war «Oppenheimer»

Den Ort der Veranstaltung geben die Briten bisher noch nicht bekannt. Zuletzt waren die Preise am 18. Februar in der Royal Festival Hall in London vergeben worden. Die grossen Gewinner der diesjährigen Awards waren «Oppenheimer» von Christopher Nolan (53) mit sieben Preisen, Giorgos Lanthimos' (50) «Poor Things» mit fünf Auszeichnungen und «The Zone of Interest» mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller (45), der drei Trophäen erhielt.