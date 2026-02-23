BAFTAs: Prinz William und Prinzessin Kate trotzen dem Familiendrama

Als das Paar den roten Teppich vor der Royal Festival Hall betrat, waren sofort alle Blicke auf sie gerichtet. Prinzessin Kate, die die Verleihung im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen ausfallen liess, entschied sich für eine bodenlange Robe in Pink aus dem Hause Gucci. An ihrer Seite ergänzte Prinz William den eleganten Look in einem weinroten Samt–Sakko mit klassischer schwarzer Fliege.