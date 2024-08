Baggy Jeans im heissen Sommer? So wird das It-Piece nicht zu warm

Weniger verspielt, dafür umso sportlicher kommen die zwei Styles von Romee Strijd (29) und Lena Gercke (36) daher. Erstere zog sich zur Wide–Leg–Jeans ein ärmelloses, hochgeschlossenes Crop–Top mit weitem Schnitt in Schwarz über. Ihre blonden Haare stylte sie zum angesagten Sleek–Dutt. Dazu legte sie silberne Kreolen an. Lena Gercke setzte auf ein hochgeschlossenes Tanktop in Weiss zur weiten Jeans. In Sachen Schuhe matchen dazu weisse Sneaker, aber auch flache Sandalen, die wieder angesagten Ballerinas oder Flipflops.