Bald geht es wieder lost: Neue GNTM-Staffel startet Mitte Februar

In wenigen Wochen begrüsst Heidi Klum (49) wieder zahlreiche Kandidatinnen, die darauf hoffen, «Germany's next Topmodel» zu werden. Wie der Sender ProSieben mitteilt, läuft die erste Folge der mittlerweile 18. Staffel am 16. Februar zur Primetime. Die weiteren Episoden werden dann immer donnerstags, ebenfalls um 20:15 Uhr, auf dem Sender zu sehen sein.