Bald ist wieder Gamescom: Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und mehr

In der Retro Area dürfen Besucher sich an Plattformen und Spiele der letzten Jahrzehnte setzen, wie etwa an das Nintendo Entertainment System (NES) oder den Commodore 64 (C64). Für Fans von Indie–Spielen gibt es in der «Indie Area» gleich zwei Anlaufstellen: die «Indie Arena Booth» und das «Home of Indies». Hier präsentieren kleinere Entwicklerstudios ihre Games. Für diejenigen, die sich auch für die Arbeit an Videospielen interessieren, stehen die Entwickler oft am Stand für Gespräche zur Verfügung. In den Merchandise–Hallen haben Besucher die Möglichkeit, Artikel wie Shirts, Mützen, Statuen und Stofftiere zu kaufen.