Bali lockert für Touristen: Eine Reise durch die Perle Indonesiens

Wer noch mehr Entspannung sucht, ist am Strand Nyang Nyang im Süden der Insel gut aufgehoben. Unter Palmen in der Sonne liegen oder im türkisfarbenen Wasser schwimmen - hier sind die Alltagssorgen schnell passé. Etwas sportlicher geht es an den Stränden von Canggu zu. Hier sind viele Surfer anzutreffen. Auch Anfänger können sich ein Brett ausleihen und versuchen, in den Wellen stehenzubleiben. Generell ist der Ort an der Küste sehr belebt - zahlreiche Strandbars locken mit erfrischenden Cocktails. Einen spektakulären Ausblick liefert die Steilküste Uluwatu an der Südspitze der Insel. Das türkisfarbene Wasser, die rauen Felsen und der weisse Sandstrand ergeben einen einmaligen Anblick.