Balkon-Auftritt der Royals: Frecher Abschiedsgruss von Prinz Louis

Erste Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles

Zuvor hatten Mitglieder der königlichen Familie die Parade in London angeführt. König Charles sass in Militäruniform auf seinem Pferd, begleitet von seinem Sohn, Thronfolger Prinz William, Prinzessin Anne und Prinz Edward, ebenfalls auf Pferden. Es ist laut britischen Medienberichten das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass ein Monarch bei «Trooping the Colour» auf dem Pferd sitzt. Charles' verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), nahm das letzte Mal 1986 auf einem Pferd an der Parade teil.