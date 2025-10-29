«Ballad of a Small Player»: Edward Bergers nächster Oscar-Anlauf?

Diese Art von Film entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu so etwas wie dem Steckenpferd des irischen Stars. Ob «The Lobster» und «The Killing of a Sacred Deer» von Giorgos Lanthimos oder «The Banshees of Inisherin» von Martin McDonagh, mit dem er 2008 schon «Brügge sehen... und sterben?» gedreht hatte – Farrell geht in diesen ambivalenten Rollen zwischen absurder Komik und tiefgreifender Tragik voll auf.