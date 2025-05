«Ballerina»-Premiere: Ana de Armas kuschelt sich an Keanu Reeves

Star des Abends trägt Cut–out–Kleid

Die 37–Jährige wählte eine glamouröse Robe in Silber, die mit einem Cut–out am Ausschnitt zum Hingucker wurde. Ihre Haare trug sie offen über die Schulter und sie setzte auf einen roten Lippenstift als Farbtupfer. «John Wick»–Star Keanu Reeves (60), der in dem Spin–off ebenfalls zu sehen ist, zeigte sich bei der Premiere in einem dunkelgrauen Anzug mit grau–rot gestreifter Krawatte. Die Chemie zwischen den Co–Stars stimmte beim Dreh offenbar, denn bei dem Event zeigten sich die beiden auf dem Premierenteppich innig Seite an Seite. Zudem umarmten sie sich oder klatschten sich bei einem Interview ab, wie auch ein Clip der Premiere zeigt.