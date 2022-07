Ballermann-Song «Layla» ist der offizielle Sommerhit 2022

«Layla» auch in Nachbarländern an der Chartspitze

Seit fünf Wochen steht der umstrittene Song an der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Aller Voraussicht nach wird der Mallorca-Hit kommenden Freitag (29. Juli) wieder auf Platz eins landen. Auch in den Nachbarländern wird «Layla» offenbar rauf und runter gehört: In Österreich steht die Single seit vier Wochen an der Spitze, in der Schweiz immerhin seit knapp einer Woche.