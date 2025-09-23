Ballon d'Or: Lothar Matthäus erscheint mit glamouröser Begleitung

Lothar Matthäus (64) hat sich am Montag bei der Verleihung des Ballon d'Or in Paris gezeigt. Schliesslich hat er die Auszeichnung im Jahr 1990 selbst gewonnen. Der deutsche Rekordnationalspieler posierte im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte für die Fotografen. An seiner Seite hatte er eine glamouröse Begleitung, die mit schwarzem Spitzenkleid in Blumenoptik für Aufsehen sorgte.