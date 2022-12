Der «Jackass»-Star Bam Margera (43) ist nach seiner schweren Covid-19-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Margera postete selbst ein Foto von sich auf seinem Instagram-Account mit einem Bekannten und schrieb dazu: «Ich bin raus!» Der Stuntman und Skateboarder musste Anfang vergangener Woche in ein Krankenhaus in San José im US-Bundesstaat Kalifornien wegen einer schweren Lungenentzündung eingeliefert werden. Dort wurde er positiv auf das Coronavirus getestet und auf der Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen.