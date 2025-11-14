Bambi 2025: Promi-Damen begeistern in Traum-Roben

Leony muss spontan wählen

Statt auf Blumen setzte Leony auf extra viel Glitzer und Hollywood–Glamour. Ihr eng anliegendes, beiges Kleid von Sima Couture war über und über mit Glitzersteinen und Perlen besetzt. Ihre Arme steckten in einem überdimensionalen Tüll–Cape, das ihr sogar hinterhergetragen werden musste. Der Weg zu dieser Traumrobe war jedoch nicht leicht, wie sie im Interview erklärte. «Das war ganz, ganz spontan. Ich habe ganz viele Kleider probiert und irgendwie hat nichts gepasst», berichtete sie. Erst am Tag der Verleihung habe sie doch noch das Kleid gefunden.