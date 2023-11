Bambi- Verleihung: Irina Shayk und Stella Maxwell sorgen für Glamour

Shayks Model–Kollegin Stella Maxwell besuchte die Preisverleihung ebenfalls in einem schwarzen, bodenlangen Abendkleid. Ihre Robe verfügte über extreme, extravagante Cut–Outs. Ausserdem wurde der Look durch einen sehr markanten schwarze Lidstrich vervollständigt. Vor der Preisverleihung befanden sich Irina Shayk und Stella Maxwell in bester internationaler Gesellschaft auf dem roten Teppich in München: Gemeinsam mit Schauspiel–Star Mads Mikkelsen (57), der in der Kategorie «Schauspiel International» ausgezeichnet wurde, posierten die beiden für die Fotografen.