Band des «Bachelorette»-Gewinners David Friedrich auf Platz eins

Kaum Bewegung in den Single-Charts

Ebenfalls neu in den Album-Charts platziert sich das Album «Zorn & Liebe» der Indie-Pop-Band Provinz auf Platz zwei und «Born Pink» der südkoreanischen Girlgroup «Blackpink» auf der Drei. In den Single-Charts gibt es hingegen wenig Bewegung: Die Plätze eins, zwei und drei gehen unverändert an Nina Chuba (23) mit «Wildberry Lillet», Miksu/Macloud & Makko mit «Nachts wach» sowie David Guetta (54) & Bebe Resha mit dem Song «I'm Good (Blue)». Mit dem Oktoberfest im Rücken verbessert sich der Ballermann-Hit «Layla» von DJ Robin (26) und Schürze von der Sechs auf die Vier.