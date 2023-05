Als Produzenten fungieren Tim Bevan (64) und Eric Fellner (63) von Working Title sowie Luc Roeg (61) von Independent Entertainment. «Working Title ist immer bestrebt, britische Geschichten zu fördern. So war die Gelegenheit, Frankie Goes To Hollywood, eine britische Band, die die britische Musikindustrie revolutioniert hat, ins rechte Licht zu rücken, wie geschaffen für uns», erklärt Bevan. Fellner fügt hinzu: «Frankie Goes To Hollywood war eine bahnbrechende Band, die den Weg für viele junge Künstler von heute geebnet hat.»