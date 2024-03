Banksy bekennt sich zu Baumbild in London

Das Graffito war am Sonntag (17. März 2024) in der Nähe des Finsbury Parks im Norden Londons aufgetaucht. Auf einer trostlosen Hauswand ist im grossen Stil grüne Farbe gesprüht. Links unten ist eine kleine Figur zu sehen, die etwas wie einen Druckschlauch in der Hand hält. Sie ist in der Logik des Werkes für die Farbe verantwortlich.