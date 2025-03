Banksy-Gemälde von Blink-182-Star Mark Hoppus erzielt Millionensumme

Auktionserlös kommt wohltätigen Zwecken zugute

Hoppus und seine Frau hätten sich gleich in das Gemälde verliebt, wie er in einem Beitrag auf der Sotheby's–Website schilderte. «Unverkennbar Banksy, aber anders», beschrieb er das Gemälde. «Das Stück lag ausserhalb unserer Preisklasse, aber wir haben es gekauft, weil es uns gefiel. Seitdem hat es unsere Familie in den letzten zwölf Jahren begleitet», so Hoppus. Es habe sie sowohl während ihrer Zeit in London als auch in Los Angeles begleitet.