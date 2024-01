Barack Obama gratuliert seiner Ehefrau Michelle: «So sieht 60 aus»

Michelle und Barack Obama lernten sich in Chicago kennen. Die Juristin war in einer Anwaltskanzlei die Mentorin für Barack Obama, der dort ein Praktikum absolvierte. Im Oktober 1992 heirateten die beiden, ebenfalls in Chicago, wo auch ihre beiden Töchter Malia Ann (1998) und Natasha (2001) geboren wurden. Nach ihrer Zeit im Weissen Haus, Obama war von 2009 bis 2017 US–Präsident, blieben sie in Washington, D.C.