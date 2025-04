Barack Obama photobombt Familien-Schnappschuss in Washington

Die berühmte Kirschblüte in Washington D.C. lockt jedes Frühjahr zahlreiche Besucher an die Ufer des künstlichen Stausees Tidal Basin in der US–amerikanischen Hauptstadt. Darunter auch die Familie von Portia Moore, die eigentlich nur professionelle Familienfotos mit ihren Kindern machen lassen wollte. Was als gewöhnliches Fotoshooting begann, endete jedoch mit einem unerwarteten Stargast: Ex–Präsident Barack Obama (63) spazierte plötzlich unbemerkt durchs Bild.