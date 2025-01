Barack Obama postet liebevolle Botschaft an Michelle

Michelle Obama feiert am heutigen Freitag (17. Januar) ihren 61. Geburtstag. Auch ihr Mann Barack Obama (63) feiert seine Frau an ihrem Ehrentag. Auf Instagram postete er ein süsses Bild, auf dem die beiden beim Abendessen zu sehen sind, sich über den Tisch an den Händen fassen und in die Kamera grinsen.