Barack Obama über Ehe mit Michelle: Wieder auf Augenhöhe

«Es gab keinen Moment in unserer Ehe, in dem ich darüber nachgedacht hätte, meinen Mann zu verlassen», erklärte Michelle daraufhin. Gleichzeitig gab sie aber auch zu, dass wie in jeder anderen Beziehung nicht immer alles ganz einfach war: «Wir hatten wirklich harte Zeiten, aber auch viele schöne Momente, viele Abenteuer. Und ich bin ein besserer Mensch geworden, weil ich diesen Mann geheiratet habe.»