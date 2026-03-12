Barack und Michelle Obama: Eine «neue Phase» ihrer Ehe

Weniger Schwierigkeiten ohne Kinder

Danach gefragt, ob die Obamas sich vielleicht getrennt hätten, wenn sie keine Kinder gehabt hätten, antwortet Michelle mit einem eindeutigen Nein. Sie hoffe, dass dem nicht so wäre. Auch hier hat sie eine andere Sicht. Manche dieser «schwierigen Zeiten» würde es ohne Kinder gar nicht erst geben, sagt sie. Ohne Kinder könne man in einer Partnerschaft ein eigenes Leben führen und dann wieder für romantische Momente zusammenkommen. Doch wenn da Kinder seien, gebe es eben auch weitere Personen, die ihre eigenen Bedürfnisse und Ansichten haben. Ein Kind sei «das erste grosse, gemeinsame Projekt» und genau an diesem Punkt würden die schwierigeren Augenblicke beginnen. Die Obamas liebten ihre Kinder sehr, aber ohne Malia und Sasha, hätte es demnach einige der Schwierigkeiten nicht gegeben.