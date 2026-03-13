«Barbara - Becoming Shirin David»: Kontrolle ist ihr Kokain

Es war wohl nicht immer so krass mit dem Druck, den sie sich macht und der Selbstkritik, die sie ständig gegen sich selbst richtet. Der Hass und die Trolle im Internet, die Schwierigkeit, als Frau im Rap ernst genommen zu werden, der Druck des Erfolgs haben damit zu tun. Früher sei sie sehr extrovertiert gewesen, erzählt ihre Schwester. Heute wirke sie deutlich verschlossener. Ihre Mutter sagt, ihre Tochter habe ihre Leichtigkeit verloren.