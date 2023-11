Barbara Meier: Für «Dahoam is Dahoam» wird sie zur Brauerei-Chefin

«Dahoam is Dahoam»: Barbara Meier spricht in ihrem Heimatdialekt

An schauspielerischer Erfahrung mangelt es der gebürtigen Ambergerin nicht. Ihr Talent konnte Meier schon in einigen Filmen und Serien unter Beweis stellen – darunter etwa in «Army of Thieves» an der Seite von Matthias Schweighöfer (42). Redaktionsleiterin Daniela Boehm zeigt sich in der Mitteilung des Senders angetan von dem Auftritt: «Barbara Meier ist mittlerweile eine erfahrene Schauspielerin, sie spricht bei uns das erste Mal in ihrem schönen Heimatdialekt – Oberpfälzisch. Somit passt sie natürlich sehr gut in unsere bayerische Serie.»