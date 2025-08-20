Barbara Meiers Ehemann Klemens Hallmann meldet Privatinsolvenz an

Immobilienkrise trifft Hallmann–Imperium

Als Hauptursache für die Zahlungsunfähigkeit nennt der Geschäftsmann die angespannte Situation am Immobilienmarkt. Hallmann ist Eigentümer und operativer Geschäftsführer der Hallmann Corporate Group, die schwerpunktmässig im Bereich Immobilien und Immobilienentwicklung tätig ist. Zentrale Gesellschaft der Unternehmensgruppe ist die Hallmann Holding International Investment GmbH, die sich vollständig in seinem Besitz befindet. Die Hallmann Holding soll nicht von der Insolvenz betroffen sein.