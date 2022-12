Barbara Noack ist tot. Die Autorin von Bestsellern wie «Der Bastian» starb im Alter von 98 Jahren am Starnberger See, teilte ihr Verlag Langen Müller am Mittwoch mit. Ihre Bücher wurden inzwischen ca. 20 Millionen Mal verkauft und in acht Sprachen übersetzt. Sie schrieb vor allem romantische, leicht verdauliche Geschichten.