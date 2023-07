Barbara Palvin und Dylan Sprouse planen zweite Hochzeit in den USA

Zweite, grössere Hochzeit in Kalifornien geplant

Palvin, die nun offiziell Barbara Sprouse heisst, hatte bereits im Juni erklärt, dass es an einer Eheschliessung in ihrem Heimatland Ungarn kein Vorbeikommen gegeben habe, da sie ihre «Eltern sonst umgebracht hätten.» Nun aber plant das Paar «Vogue» zufolge eine zweite, grössere Hochzeit in Kalifornien, wo Sprouse und Palvin auch leben. Die US-Zeremonie soll im Herbst stattfinden. «Wir freuen uns darauf, zurück nach Los Angeles zu reisen und uns eine Weile auszuruhen, bevor wir damit beginnen, die amerikanische Hochzeit zu planen», so Palvin.