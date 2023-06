Barbara Palvin und Dylan Sprouse sind nun offiziell verlobt

Traumhochzeit in Ungarn geplant

«Wir hatten nicht unbedingt das Bedürfnis, diesen Aspekt unserer Verlobung der Öffentlichkeit gegenüber völlig transparent zu machen», erklärte Palvin ihre Entscheidung, die Verlobung erst jetzt bekannt zu geben. Auch ihre Hochzeit sei bereits in Planung und werde in grossem Stil in ihrer Heimat Ungarn stattfinden.