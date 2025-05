Barbara Salesch bekommt ein Primetime-Special

Barbara Salesch schwärmt von ihrem bisher grössten Fall

«Für mich war es interessant, einen Mordfall aus Sicht einer Richterin erzählen zu können. Juristisch natürlich präzise, aber auch für das Beleuchten der Hintergründe, der sozialen Bezüge und der Motive war genug Zeit. Und zugleich menschlich sehr berührend. Die Vielschichtigkeit macht diesen Film für mich so besonders», erklärt die mittlerweile 75–jährige Salesch selbst zu ihrem bisher grössten Fall, für den unter anderem am Oberlandesgericht Köln sowie an Aussenschauplätzen gedreht wurde.