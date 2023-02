Das hält Barbara Schöneberger von Heidi Klum

Schöneberger gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Entertainern der Deutschen. Sie ist aus unzähligen TV-Formaten bekannt, darunter etwa die Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» bei RTL, in der sie neben ihren Kollegen Thomas Gottschalk (72) und Günther Jauch (66) auftritt. Am 11. Februar ist sie im Ersten wieder als Moderatorin bei «Verstehen Sie Spass?» zu sehen. Eine bestimmte Sendung wird Schöneberger aber wohl nie übernehmen - «Germany's next Topmodel» auf ProSieben, das langjährige Format von Heidi Klum (49).