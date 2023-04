Moderatorin Barbara Schöneberger (49) hat sich einen fiesen Witz über David Hasselhoff (70) erlaubt, als sie mit Comedy-Star Carolin Kebekus (42) in der neuen Episode ihres Podcasts «Mit den Waffeln einer Frau» über den US-Star sprach. Beim Thema Jungendliebe behauptete Schöneberger: «Man war früher in seltsame Leute verliebt.» Daraufhin verriet Kebekus prompt: «Das erste Mal verliebt war ich in David Hasselhoff. Aber ich war so klein noch, dass ich nicht richtig verliebt war, sondern ich wollte gerne, dass er unser Onkel ist.»