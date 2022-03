Barbara Schöneberger nervt «dieses permanente Belehren»

Ihr jüngstes Jobangebot für die ARD-Kultshow «Verstehen Sie Spass?» erkläre sich Schöneberger so: «Die ARD wollte eine Frau. Ich glaube, es ging gar nicht so sehr um mich, sondern um mein Geschlecht.» Das sei für sie jedoch kein Problem. Die Entertainerin unterstütze die Frauenquote inzwischen: «Da habe ich meine Meinung geändert.» Am 2. April wird sie die Sendung erstmals moderieren.