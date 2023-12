Barbara Schöneberger präsentiert erneut den deutschen ESC-Vorentscheid

Bevor es am 16. Februar in den Vorentscheid geht, werden in der sechsteiligen Docutainment–Serie «Ich will zum ESC!» gemeinsam mit Conchita Wurst (35) und Rea Garvey (50) ESC–Talente gesucht. Laut Ankündigung werden die beiden als Coaches fungieren und sich aus insgesamt 15 Talenten ihre Teams zusammenstellen. In der finalen Ausgabe entscheidet das Publikum, wer beim Vorentscheid antreten darf. Die letzte Folge von «Ich will zum ESC!» ist am 8. Februar ab 22:00 Uhr live im Ersten oder in der ARD–Mediathek zu sehen.