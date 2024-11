Barbara Taylor Bradford: Die britische Bestsellerautorin ist tot

Die britische Romanautorin Barbara Taylor Bradford (1933 – 2024) ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie war besonders bekannt für ihren Bestseller «Des Lebens bittere Süsse» (Originaltitel: «A Woman of Substance») aus dem Jahr 1979. Die Schriftstellerin verstarb nach Angaben ihrer Sprecherin am Sonntag (24. November) nach kurzer Krankheit friedlich in ihrem Zuhause und war «bis zum Schluss von ihren Lieben umgeben», berichtet unter anderem «Sky News».