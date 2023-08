«Barbie» auf der Überholspur: «The Dark Knight» gibt sich geschlagen

«Barbie» auf der Überholspur

Wie «Variety» weiter berichtet, ist «Barbie» kurz davor, in den nächsten Tagen weitere Filme zu übertreffen. Der nächste Meilenstein ist das Überholen von Universals Animationsfilm «Der Super Mario Bros. Film», der bislang mit 574 Millionen US-Dollar als erfolgreichster Film des Jahres 2023 in den USA gilt. Ausserdem nimmt «Barbie» gegen den «Super Mario»-Film das Rennen um die weltweit umsatzstärkste Veröffentlichung des Jahres auf - bislang 1,2 Milliarden US-Dollar vs. 1,35 Milliarden US-Dollar.