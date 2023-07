«Barbie» hat den ersten Rekord an den Kinokassen gebrochen. Am ersten Wochenende spielte der Film von Regisseurin Greta Gerwig (39) in den USA 155 Millionen US-Dollar ein, umgerechnet eine Summe von rund 140 Millionen Euro. Noch nie in der Geschichte Hollywoods konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den Vereinigten Staaten mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen als «Barbie».